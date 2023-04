F1:Australia;Verstappen'un gran casino,ma riusciti sopravvivere'

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Forse la prima volta la bandiera rossa ci poteva stare, ma la seconda proprio non l'ho capita.

Poi tutto è stato un gran casino, ma siamo riusciti a sopravvivere. Avevamo un bel passo e abbiamo vinto, il che ovviamente è la cosa più importante". Così Max Verstappen dal primo gradino del podio del Gp d'Australia.

"Duello con Lewis Hamilton al via? Io ho cercato di evitare il contatto - ha detto il pilota olandese della Red Bull - Quello che le regole permettono di fare con una macchina all'esterno è piuttosto chiaro, ma non viene seguito. Ma va bene così, avevamo un buon passo e siamo andati avanti ugualmente. Ma è qualcosa di cui terremo conto nelle prossime gare. Uscita sull'erba? Ho fatto un favore alla città, ho tagliato io l'erba così non dovranno più farlo in quel settore. Scherzi a parte, ho avuto un piccolo bloccaggio. Ma avevamo margine. E' la prima vittoria qui, mancava da tempo anche per il team, sono contento. Bello vedere che i fan si siano divertiti tanto, grazie a loro per essere rimasti con noi".

"La partenza - conclude Verstappen - è stata pessima. Al primo giro sono stato cauto perché avevo tanto da perdere, più di quanto avessi da guadagnare. Il passo della macchina era veloce, si è visto da subito. Eravamo in attesa di aprire il Drs per passare, ma poi con tutte queste bandiere rosse…non lo so".

