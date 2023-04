F1: Australia; rabbia Sainz per penalità 'hanno rubato'

(ANSA) - ROMA, 02 APR - "Non voglio parlarne, se parlo ora dico cose brutte, ci hanno rubato il risultato, ma voglio prima vedere le immagini e vedere se gli steward cambiano la decisione". E' imbufalito il pilota spagnolo della Ferrari Carlos Sainz ai microfoni di Sky al termine del Gp d'Australia per i 5' di penalità a suo carico dopo il contatto con la Aston Martin di Alonso al via della terza partenza del Gp a Melbourne.

