F1:Australia;a Aston Martin Alonso libere 2, poi Ferrari Leclerc

(ANSA) - ROMA, 31 MAR - La Aston Martin di Fernando Alonso ha chiuso al comando il venerdì di libere in vista del Gran Premio d'Australia. In una seconda sessione condizionata dalla pioggia all'Albert Park di Melbourne, l'ex Ferrari ha fermato il tempo sull'1:18.887, mentre le Libere 1 avevano visto la Red Bull di Max Verstappen piazzarsi al primo posto con una RB19 a tratti apparsa "complicata" e finita in testa coda.

Segnali positivi dalla Ferrari, che ottiene nelle Fp2 il secondo posto con Charles Leclerc in 1:19.332 davanti al campione del mondo olandese (1:19.502). Quinta l'altra Rossa di Carlos Sainz in 1:19.695.

Nella notte italiana si tornerà a girare alle 3.30, mentre alle 7 di sabato mattina scatteranno le qualifiche. (ANSA).