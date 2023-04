F1: Australia, Verstappen ancora alle prese col male di stomaco

(ANSA) - MELBOURNE, 30 MAR - Max Verstappen ha detto di non essersi ancora del tutto ripreso dal mal di stomaco del quale ha sofferto due settimane fa, in occasione della gara in Arabia Saudita. Nella conferenza stampa per il GP in Australia, il due volte campione del mondo di Formula 1 ha raccontato di essere stato così male prima di partire per Gedda che riusciva "a malapena a camminare". "Quando sono arrivato (a Gedda), pensavo che il problema fosse passato... ma appena sono salito in macchina per la prima sessione di prove libere, dopo un solo giro facevo fatica a respirare normalmente", ha spiegato Verstappen. "Quindi sì, mi ha infastidito per tutto il weekend.

È stata una delle prime gare in cui mi sono sentito fisicamente limitato ed è stato molto frustrante", ha aggiunto.

Ora sta meglio, ma l'olandese della Red Bull è ben felice che ci sia una pausa di quattro settimane dopo il GP d'Australia: un periodo che "dovrebbe permettermi di recuperare il 100% delle mie capacità". (ANSA).