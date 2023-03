F1: Arabia; Leclerc amaro 'tanto lavoro da fare'

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Charles Leclerc non nasconde la delusione dopo il settimo posto in Arabia Saudita in un Gp dove la Ferrari non è mai stata protagonista: "Ho solo pensato a portare a casa dei punti, c'è tanto lavoro da fare se vogliamo arrivare a vincere. Dopo l'Australia abbiamo tre settimane per migliorarci. La Red Bull è più veloce in curva e in rettilineo".

"Il primo stint - afferma il pilota monegasco della Ferrari a sky - è stato buono, abbiamo lavorato bene con la gestione della gomma rossa. Con le Hard perdiamo tanto, negli ultimi giri ho solo pensato di portare a casa la macchina e prendere i punti.

C'è tanto lavoro da fare per arrivare a dove vogliamo arrivare, ovvero vincere. Essere quarta forza non è sorprendente, dopo Bahrain eravamo indietro con il degrado delle gomme. Pensavamo di essere più vicini a Red Bull nel passo gara, ma dopo l'Australia avremo tre settimane per lavorare e migliorarci. Red Bull è più veloce in curva e in rettilineo, rispetto agli altri dobbiamo cercare di essere lì". (ANSA).