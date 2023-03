F1: Arabia; 10" penalità ad Alonso, sul podio sale Russell

(ANSA) - ROMA, 19 MAR - Cambia il podio nel Gp dell'Arabia Saudita. 10'' di penalità a Fernndo Alonso per non aver scontato i 5'' di sanzione in modo corretto durante il GP. Sfuma il centesimo podio in carriera del pilota della Aston Martin e Gerorge Russell sale al terzo posto con la Mercedes (ANSA).