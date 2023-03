F1: gP Arabia; pole per Perez poi Alonso e Leclerc

Sergio Perez, su Red Bull, partirà in pole position nel Gp dell'Arabia Saudita, seconda pova del Mondiale di Formula 1 2023. Il messicano, che ha fatto segnare il tempo di 1.28.265, avrà al suo fianco in prima fila Fernando Alonso, con l'Aston Martin. Charles Leclerc, con la Ferrari, ha chiuso al secondo posto ma a causa della penalizzazione per cambio della centralina retrocede di dieci posizioni alla 12/a piazzola. Seconda fila per George Russell con la Mercedes e Carlos Sainz con la Ferrari. Terza fila per Lance Stroll con la seconda Aston Martin ed Esteban Ocon con l'Alpine

Problemi tecnici alla Red Bull di Max Verstappen durante e qualifiche del Gp dell'Arabia Saudita, Dopo aver fatto segnare il miglior tempo nella Q1, l'olandese ha segnalato di avere un problema al motore ed è tornato ai box, ritirandosi. Domani, quindi, i leader del Mondiale partirà dalla 15/a posizione.