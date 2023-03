Gp Arabia:Leclerc "le novità hanno funzionato, sensazioni buone"

(ANSA) - ROMA, 17 MAR - "Oggi abbiamo provato alcune parti nuove oggi e hanno funzionato come ci si attendeva. È difficile tuttavia avere un'idea della nostra competitività dal momento che le varie squadre avevano programmi diversi. Le sensazioni in macchina fino a questo punto sono buone". Lo afferma il pilota della Ferrari Charles Leclerc al termine del venerdì di prove libere del venerdì in vista del Gp dell'Arabia Saudita. "Domani cercheremo di trarre il massimo dalla qualifica ma, dovendo scontare una penalità di dieci posizioni sulla griglia, ci concentreremo soprattutto sulla gara e su come recuperare posizioni domenica", ha aggiunto il monegasco, che ha fatto segnare il nono tempo assoluto.

"È stata una giornata intensa. Questo circuito è anomalo con caratteristiche specifiche che richiedono un lavoro dedicato per raggiungere un buon bilanciamento - ha spiegato Carlos Sainz, sempre in dichiarazioni diffuse dalla Scuderia Ferrari -. C'è ancora della prestazione da trovare ma in generale direi che la vettura è nella corretta finestra di lavoro. Il passo gara è stato dignitoso e domani ci concentreremo sul massimizzare il risultato in qualifica". (ANSA).