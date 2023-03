Nuova centralina Leclerc, penalità di almeno 10 posti a Gedda

(ANSA) - ROMA, 15 MAR - Il pilota della Ferrari Charles Leclerc subirà una penalità di almeno 10 posizioni sulla griglia di partenza del Gp d'Arabia Saudita, in programma domenica prossima, a causa della sostituzione della centralina sulla sua monoposto. Lo conferma il sito ufficiale della Formula 1, ricordando che il team aveva già sostituito l'Energy Store e l'elettronica di controllo sul motore di Leclerc prima del Gp del Bahrain e la seconda sostituzione porta inevitabilmente alla penalità, da definire in base alla entità dell'intervento, perchè il regolamento prevede solo due centraline per l'intera stagione. (ANSA).