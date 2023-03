F1:Hamilton e i guai della Mercedes 'non mi hanno ascoltato'

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - "L'anno scorso ho esposto i problemi della vettura ho guidato tantissime macchine nel corso della mia carriera e dunque so di cosa ha bisogno una monoposto. Credo che sia una questione di responsabilità, qualcuno dovrebbe dire 'non vi abbiamo ascoltato, la macchina non si comporta come dovrebbe e dobbiamo lavorare'". In una intervista alla Bbc il sette volte campione del mondo di F1 Lewis Hamilton 'grida' tutta la sua amarezza per la mancanza di prestazione della Mercedes in questo avvio di campionato. "Siamo un team pluri-iridato - ricorda il pilota inglese - l'anno scorso e quest'anno non siamo riusciti a realizzare una buona vettura, ma non è detto che non ci riusciremo in futuro". (ANSA).