F1: Ferrari; riunione post Bahrain con Vasseur e piloti

(ANSA) - ROMA, 09 MAR - La Ferrari vuole reagire dopo le delusioni del primo Gp stagionale in Bahrain e per coinvolgere tutti nel piano d'azione il team principal, Frederick Vasseur, ha tenuto una riunione tecnica a Maranello insieme con Charles Leclerc e Sarlos Sainz, tutti gli uomini della gestione sportiva. "Un'occasione per discutere dello scorso fine settimana, delle sfide che abbiamo affrontato e del futuro che ci attende", si legge sul profilo twitter della Scuderia, in un post accompagnato da immagini che mostrano Vasseur e i piloti sorridenti.

In vista della prossima gara, i fronti di impegno per migliorare al più presto la SF-23 sono molti, dalla affidabilità all'aerodinamica, area nelle mani di David Sanchez, che dimissionario. Manca l'ufficialità, la scuderia tace, ma secondo le indiscrezioni il francese lascerà dopo un decennio Maranello da 'Head of vehicle concept', responsabile operativo del settore aerodinamico. (ANSA).