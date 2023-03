F1: è sempre Verstappen, vince il Gp del Bahrain

Max Verstappen ha vinto il Gp del Bahrain, che ha aperto la stagione iridata in Formula 1. L'olandese, al volante della Red Bull, ha preceduto il compagno di scuderia il messicano Sergio Perez. Il podio è stato completato dall'Aston Martin di Fernando Alonso. Quarta la Ferrari di Carlos Sainz, ritiro al 41/o giro per quella di Charles Leclerc.

"In termini di performance eravamo lontani con il passo gara. Hanno trovato qualcosa, in qualifica eravamo vicini. E' un'altra categoria". Così Charles Leclerc, parlando a caldo ai microfoni di Sky dopo il ritiro al giro numero 41 del Gp del Bahrain. Il ferrarista ha cominciato nel modo peggiore la nuova stagione iridata della Formula 1, fermandosi al 41mo giro mentre era in terza posizione, per un problema tecnico. "Sono contento di avere vinto qui, in Bahrain, ho avuto qualche problemino, ma è stato risolto agevolmente. Di gara in gara possono cambiare delle cose, ma con questa vettura possiamo lottare fino alla fine. Ringrazio il team per il lavoro svolto durante l'inverno. Ci hanno permesso di presentarci al via della nuova stagione con le giuste credenziali". Così Max Verstappen dopo la vittoria nel Gp del Bahrain, conquistata dominando la gara dall'inizio alla fine.