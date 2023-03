F1, Bahrain: Verstappen, con questa auto lottiamo fino alla fine

(ANSA) - ROMA, 05 MAR - "Sono contento di avere vinto qui, in Bahrain, ho avuto qualche problemino, ma è stato risolto agevolmente. Di gara in gara possono cambiare delle cose, ma con questa vettura possiamo lottare fino alla fine. Ringrazio il team per il lavoro svolto durante l'inverno. Ci hanno permesso di presentarci al via della nuova stagione con le giuste credenziali". Così Max Verstappen dopo la vittoria nel Gp del Bahrain, conquistata dominando la gara dall'inizio alla fine.

