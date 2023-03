Comincia male la stagione mondiale della Ferrari in Formula 1. Charles Leclerc è stato costretto a ritirarsi al 41/o giro del gp del Barhain, fermandosi tristemente a bordo pista. Un epilogo davvero inglorioso per la 'rossa' di Maranello che già in mattinata era stata costretta a cambiare la centralina elettrica e la batteria sulla SF-23 del pilota monegasco.