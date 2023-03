F1: Barhain;Leclerc "bella sorpresa, più vicini di come pensavo"

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Non c'era nessun problema alla macchina. Eravamo in lotta per la pole, non me lo aspettavo.

Bella sorpresa. Siamo riusciti a trovare il passo per il giro di qualifica, il che è grandioso. Ma dobbiamo tenere in mente che invece sul passo gara siamo più indietro rispetto alla Red Bull". Charles Leclerc è soddisfatto del terzo tempo nelle prime qualifiche della stagione di formula 1 sulla pista del Barhain: il pilota della Ferrari, che era stato il più veloce in Q2, ha preferito risparmiare le gomme nell'ultima tornata in vista della gara di domani, perdendo così la prima fila che sarà tutta occupata dalle Red Bull.

"Pensiamo di essere in una posizione migliore partendo terzi con gomma nuova che secondi con la gomma usata - spiega il pilota monegasco -. Siamo stati tutti molto vicini. Spero sarà così anche in gara. Aston Martin era veloce e anche la Mercedes sembrava molto veloce ad un certo punto. Noi siamo molto più vicini di quanto ci aspettassimo. Questo è un bene per la F1. In gara sembriamo un po' più deboli, avere una gomma nuova ci aiuterà, la direzione è quella giusta". (ANSA).