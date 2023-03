F1: Barhain; Sainz "come squadra abbiamo fatto un passo avanti"

(ANSA) - ROMA, 04 MAR - "Abbiamo fatto un passo avanti come squadra". Carlos Sainz è soddisfatto delle qualifiche della Ferrari che lo spagnolo ha chiuso con il quarto tempo. "Il mio avvicinamento alla qualifica è stato difficile, dal momento che ieri non avevo avuto una giornata lineare, ma siamo riusciti a reagire bene - le parole del pilota di Maranello -. Ho lasciato qualcosa nel settore 2, in un paio di curve particolarmente insidiose, ma nel complesso le sensazioni in macchina oggi sono state migliori. Ora ci concentriamo sulla gara, nella quale siamo pronti a dare battaglia per portare a casa un buon risultato e iniziare come si deve la stagione. (ANSA).