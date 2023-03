Gp Bahrain: libere 2, l'Aston Martin di Alonso davanti a tutti

(ANSA) - ROMA, 03 MAR - Fernando Alonso, su Aston Martin motorizzata Mercedes, ha ottenuto il miglior tempo nella seconda sessione di prove libere del GP del Bahrain. Con il tempo di 1'30"907 lo spagnolo ha preceduto le due Red Bull, con Max Verstappen staccato di 169 millesimi e Sergio Perez di 171.

Quarta la Ferrari di Charles Leclerc, in ritardo di 460 millesimi. Ottavo tempo per la Mercedes di Lewis Hamilton (+0.636), quattordicesimo per la Ferrari di Carlos Sainz (+1"049). (ANSA).