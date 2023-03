F1: Via libera dai medici, Stroll correrà il gp del Bahrain

(ANSA) - ROMA, 02 MAR - Lance Stroll correrà con l'Aston Martin il GP del Bahrain, prima gara del Mondiale 2023 in programma questo fine settimana. Il pilota canadese, compagno di squadra di Fernando Alonso, ha avuto un incidente in bicicletta e nei giorni scorsi è stato operato al polso destro.

La sua presenza nel primo gran premio del Mondiale del 2023 è stata in dubbio fino a oggi, quando è arrivato il via libera da parte della Fia a seguito dei controlli medici a cui il pilota è stato sottoposto.

Stroll è arrivato a Sakhir nella serata di ieri. Per prendere il suo posto erano stati preallertati Felipe Drugovich e Stoffel Vandoorne, che rimangono comunque a disposizione del team.

(ANSA).