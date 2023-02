Test in Bahrain, la Ferrari di Leclerc la più veloce al mattino

È la Ferrari di Charles Leclerc, con il tempo di 1:31:024, la più veloce nella sessione mattutina della terza ed ultima giornata dei test ufficiali che la Formula 1 sta svolgendo sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Secondo crono, a 418 millesimi dal monegasco, per George Russell su Mercedes. Terzo tempo per l'Aston Martin di Felipe Drugovich, quarto crono per la Red Bull di Sergio Perez.