F1: test Barhain; vola la Red Bull di Perez, Leclerc quarto

(ANSA) - ROMA, 25 FEB - E' la Red Bull guidata da Sergio Perez la più veloce nel terzo giorno di test in Barhain. Sulla pista di Sakhir che tra una settimana ospiterà il primo gp della stagione di formula 1, il pilota messicano ha chiuso in 1:30.305, precedendo al Mercedes di Lewis Hamilton 1:30.664 e l'Alfa Romeo di Bottas (1:30.827). Quarto tempo per la Ferrari di Charles Leclerc (1:31.024) che nella tornata del mattino era stato il più veloce, e quinto per l'altra Rossa di Carlos Sainz in 1:31.036. (ANSA).