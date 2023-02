Tennis: ATP Rio, Alcaraz batte Fognini ed è nei quarti

Il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz ha battuto Fabio Fognini (6-7 5/7, 6-2, 6-4) qualificandosi per i quarti di finale dell'ATP 500 di Rio, dove punta al suo secondo titolo consecutivo. Il 19enne spagnolo, testa di serie numero 1, si è fatto sorprendere nel primo set perso al tie-break, ma ha recuperato superando l'avversario (n.86 del ranking) in 2h47' di gioco sui campi in terra battuta di Guga Kuerten. Alcaraz incontrerà per un posto in semifinale il serbo Dusan Lajovic (n. 80) che ha sconfitto il connazionale Laslo Djere (n. 57).

"E' una sfida affrontare un giocatore come Fabio, un grande giocatore, di grande talento. Non sai mai cosa aspettarti e questo è complicato", Alcaraz ha elogiato l'avversario. Ed affettivamente Fognini, 35 anni, ha deliziato il numeroso pubblico con giocate di classe, nonostante la sconfitta.

Alcaraz punta al secondo titolo consecutivo a Rio nel 2023 dopo aver vinto l'ATP 250 di Buenos Aires la scorsa settimana. È stato il suo primo torneo dopo l'infortunio che lo ha messo da parte per più di tre mesi.