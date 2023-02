F1: test Bahrain, Ferrari di Sainz davanti a tutti al mattino

(ANSA) - ROMA, 24 FEB - La Ferrari guidata da Carlos Sainz ha ottenuto il miglior tempo al termine della sessione mattutina, nella seconda giornata dei test ufficiali che la Formula 1 sta svolgendo sul circuito di Sakhir, in Bahrain. La SF-23 dello spagnolo ha chiuso al comando in 1'32"486, dopo aver percorso 70 giri. Secondo tempo per la Williams di Logan Sargeant, terzo per la Aston Martin di Fernando Alonso. Nel pomeriggio la Ferrari è passata nella mani di Charles Leclerc. (ANSA).