F1:test Bahrain; Vasseur 'prime sensazioni Ferrari positive'

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Sono positive le prime impressioni del nuovo team principal della Ferrari Frederic Vasseur durante la prima giornata di test a Sakhir in Bahrain.

"È una fase preliminare, ma le sensazioni son buone. Era importante fare chilometri, stiamo sviluppando il piano previsto - ha detto il team principal della scuderia di Maranello - La Ferrari è un grande team, le sensazioni sono positive e tutto è andato bene - spiega a Sky - Tutti i team di Formula 1 hanno lo stesso Dna, ma qui le motivazioni e la passione che circonda la squadra è più visibile. Quando sei un racer, però, lo sei in Italia come in altri Paesi".

Il primo pilota della Ferrari a scendere in pista è stato Carlos Sainz che, per la prima volta, sta lavorando fianco a fianco con Vasseur. Lo spagnolo era un "vecchio pallino" del team principal: "Sono stato vicino a lavorare con lui alla Renault, poi ho provato a prenderlo alla Sauber, ma non ha voluto - ha raccontato - Sainz è un pilota solido, adesso siamo insieme dopo essere stati vicini a lungo. Le sensazioni sono buone, sono soddisfatto della coppia di piloti". Discorso diverso, invece, per Charles Leclerc, ritrovato da Vasseur dopo tre anni: "Adesso è più maturo - spiega il team principal - Finora sta andando bene, ma lui ha fatto bene in qualunque team.

Ci vogliamo bene e c'è collaborazione". (ANSA).