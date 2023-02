F1: Sainz soddisfatto "esordio Ferrari ok, affidabilità buona"

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - "Nel complesso direi che si è trattato di una positiva giornata inaugurale". Carlos Sainz appare soddisfatto dopo la prima tornata di test in Barhein a una settimana dal via del mondiale di formula 1: il pilota della Ferari, ha chiuso la sessione con il terzo tempo alle spalle della Red Bull di Max Verstappen e della Aston Martin di Fernando Alonso. "L'affidabilità è stata buona e abbiamo potuto girare senza problemi, completando il programma di lavoro e raccogliendo molti dati preziosi. Abbiamo fatto dei progressi con il set-up nel corso della mattinata e siamo anche riusciti a condurre dei buoni test con le gomme che avevamo già provato ad Abu Dhabi. L'obiettivo è continuare così anche domani".

"Ci siamo messi alle spalle la prima intensa sessione di test - il commento di Charles Leclerc, che ha chiuso subito alle spalle del compagno di squadra -. Abbiamo completato 64 giri provando un po' di tutto. Abbiamo lavorato sul set-up, cui abbiamo associato alcune prove di valutazione gomme e dei test aerodinamici con differenti livelli di carburante. Analizzeremo tutti i dati raccolti per essere pronti per domani". (ANSA).