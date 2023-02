F1: Bahrain; al via i test invernali, Ferrari in pista con Sainz

(ANSA) - ROMA, 23 FEB - Primo assaggio della stagione 2023 di Formula 1. In Bahrain, da oggi e fino a sabato 25, il Circus delle monoposto va in pista per i test pre campionato: si gira fino alle 17.30 italiane per vedere a che punto sono i team in vista del primo GP del Mondiale 2023 che si correrà sempre a Sakhir il 5 marzo.

La Ferrari SF-23 è in pista con Carlos Sainz, mentre nel pomeriggio sarà la volta dell'altro ferrarista Charles Leclerc.

Per la Red Bull girerà per l'intera giornata il campione del mondo Max Verstappen. (ANSA).