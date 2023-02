F1: test in Bahrain, senza appello prima del via

Tre giorni di test ufficiali per entrare nel clima agonistico di una stagione lunga come mai prima: 23 gran premi. La Formula 1 accende i motori da domani a sabato in Bahrain, pista che ospiterà anche la prima gara 2023, il 5 marzo. Con la metà del tempo a disposizione, rispetto al 2022, i team avranno una monoposto per due piloti, quindi ognuno potrà guidare un giorno e mezzo.

La Ferrari si presenta con il nuovo team principal, il francese Frédéric Vasseur. L'obiettivo è tornare a vincere non solo le gare, ma il Mondiale. A differenza dello scorso anno, quando furono adottati nuovi regolamenti tecnici, in questa stagione "il concetto di macchina è lo stesso, i regolamenti sono gli stessi. Solo il Bahrain ci dirà a che punto siamo in termini di affidabilità e prestazioni" ha notato Vasseur. Con il primo GP così vicino, "sarà difficile reagire in caso di problemi" alla macchina. Ad inizio 2022 la Scuderia aveva mostrato il potenziale per aspirare al titolo piloti ed i duelli tra Charles Leclerc e la Red Bull del campione del mondo Max Verstappen avevano illuso Maranello. Tra problemi di affidabilità ed errori di strategia, è finita con il bis di Vertsappen. L'olandese sarà il primo ad entrare in pista domani.

Tutti hanno avuto un primo contatto nei giorni scorsi con le macchine del 2023 durante lo 'shakedown', una corsa limitata a 100 km. Ma per i 'rookies' - Nyck de Vries (AlphaTauri), Oscar Piastri (McLaren) e Logan Sargeant (Williams) - sarà comunque una emozione avvicinarsi alla prima stagione completa in F1.

Poi ci sono i veterani, come il due volte campione del mondo Fernando Alonso, che ha cambiato scuderia, passando dalla Alpine all'Aston Martin e dovrà prendere le misure della nuova monoposto. "Penso che la F1 sia l'unico sport al mondo in cui hai solo un giorno e mezzo di test prima di gareggiare in un mondiale" ha commentato polemicamente lo spagnolo, 41 anni, che è andato a sostituire Sebastian Vettel, ritiratosi dalle corse.

Ora fa squadra con Lance Stroll (24). Ma il canadese, vittima di un incidente in bicicletta, salterà questi tre giorni di test.

Lascerà il posto al brasiliano Felipe Drugovich, campione del mondo di F2, uno dei piloti di riserva del team. Torna, al volante della Haas, il tedesco Nico Hulkenberg, quattro anni dopo la sua ultima stagione completa con la Renault.

Saranno test di fondamentale importanza per la Mercedes, terza lo scorso anno dietro Red Bull e Ferrari. In cima alla lista degli interventi necessari c'erano i problemi di aerodinamica della W13, causa di quel 'saltellamento' che tanti problemi ha dato alla schiena dei driver, specie a Lewis Hamilton. Sia lui che il compagno George Russell hanno fatto i primi giri con la nuova W14 la scorsa settimana a Silverstone e non è dato sapere quali siano state le prime impressioni.

"Sappiamo che i test pre-campionato in Bahrain saranno i primi veri test della vettura", ha sottolineato Russell.