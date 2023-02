F1: Qatar Airways nuovo partner globale, sostituisce Emirates

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - La Formula 1 continua a volare, ma cambia compagnia. Dopo dieci anni, Emirates non sarà più partner globale del circus, cedendo il posto alla rivale Qatar Airways, che ha annunciato insieme a Formula 1 di aver sottoscritto un contratto pluriennale in questo senso, ma senza formulare cifre.

Secondo varie fonti, Qatar Airways avrebbe offerto quasi il doppio di quanto pagava annualmente la compagnia di bandiera di Dubai, circa 25 milioni di dollari, cifra oltre la quale Emirates non voleva spingersi per un rinnovo dell'accordo che era in piedi dal 2013.

"Essendo l'apice del motorsport, ha senso per la Formula 1 collaborare con un leader globale nel settore dell'aviazione come Qatar Airways - il commento dell'ad, Stefano Domenicali, annunciando l'accordo a Doha a dieci giorni dal Gp del Bahrain che domenica 5 marzo segnerà l'inizio della stagione 2023 -.

Siamo due marchi impegnati a offrire la migliore esperienza ai nostri fan e clienti e la nostra portata combinata a livello globale lo rende un abbinamento perfetto. Condividiamo anche la passione per la tecnologia e l'innovazione, in particolare perché lavoriamo tutti insieme per un futuro più verde". Qatar Airways, che sponsorizza già la Formula E, diventa inoltre main sponsor di tre Gran Premi: Qatar, Emilia-Romagna e Ungheria.

L'accordo annunciato a Doha amplia ancora la rete di interessi nello sport del Qatar, pochi mesi dopo aver ospitato i Mondiali di calcio. Il presidente del Paris Saint-Germain e della Qatar Islamic Bank (QIB), lo sceicco Jassim Bin Hamad Al Thani, ha fatto un'offerta multimiliardaria per acquistare il Manchester United. (ANSA).