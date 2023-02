F1: Aston Martin; Drugovich al posto di Stroll nei test Bahrain

(ANSA) - ROMA, 22 FEB - Il pilota di riserva dell'Aston Martin Felipe Drugovich guiderà nel primo giorno dei test pre-campionato di questa settimana in Bahrain, al posto dell'infortunato Lance Stroll. Il campione brasiliano di Formula 2 guiderà la vettura domani mattina, prima di passare il testimone a Fernando Alonso per la sessione pomeridiana. L'Aston Martin non ha rivelato il proprio programma per i restanti due giorni.

Stroll salterà il test a causa di un incidente mentre si allenava in bicletta. C'è il rischio che il canadese possa non essere in grado di correre nel successivo Gran Premio del Bahrain, che aprirà la stagione 2023, nel fine settimana del 3-5 marzo.

Aston Martin ha due piloti di riserva tra cui scegliere. Il secondo è il belga Stoffel Vandoorne - campione in carica della Formula E - che è stato compagno di squadra di Alonso alla McLaren in F1 nel 2017-18. (ANSA).