Aston Martin: Stroll cade con la bici, niente test Bahrain

(ANSA) - ROMA, 20 FEB - Niente test pre-campionato in Bahrain per Lance Stroll, rimasto ferito in un incidente accadutogli a pochi giorni dall'avvio ufficiale della stagione di Formula 1.

Il pilota canadese della Aston Martin ha reso noto di "aver avuto uno sfortunato incidente mentre mi allenavo in bicicletta.

Non vedo l'ora che cominci la stagione sono motivato a riprendermi il prima possibile dopo questa battuta d'arresto", ma rischia di saltare, oltre ai test del prossimo fine settimana sul circuito di Sakhir, anche la prima gara del 2023, in programma sulla stessa pista il 5 marzo.

"La sua capacità di poter tornare al volante verrà valutata quotidianamente - ha fatto sapere il team - e la squadra comunicherà la situazione prima del Gran Premio del Bahrain".

Per il momento non è stata annunciata la convocazione dei piloti di riserva, il brasiliano Felipe Drugovich e il belga Stoffel Vandoorne, per i test, ai quali potrebbe quindi partecipare solo l'esperto Fernando Alonso, all'esordio con l'Aston Martin.

