F1: McLaren presenta nuova Mcl60 in onore sessant'anni team

(ANSA) - ROMA, 13 FEB - Si chiama Mcl60 la nuova McLaren del Mondiale 2023 di Formula. La sigla della monoposto di Woking che correrà il prossimo campionato al via il 5 marzo in Bahrain punta a celebrare l'anniversario del team che compie sessant'anni. e verrà svelata oggi, quando in Italia saranno le 18. Tutto pronto per la nuova McLaren, la monoposto con la quale il team di Woking affronterà il Mondiale Al volante della vettura inglese confermato Lando Norris e il rookie australiano Oscar Piastri (al posto di Ricciardo.

E con il team principal Andrea Stella (ex Ferrari) c'è anche tanta Italia nei ranghi della leggendaria scuderia. (ANSA).