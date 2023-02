F1: ecco la Williams 2023, si chiama la FW45

(ANSA) - ROMA, 06 FEB - Dopo Haas e Red Bull, anche la Williams ha presentato la monoposto per il Mondiale di Formula 1 2023. Come nei due casi precedenti, si tratta della sola livrea della macchina che vedremo in pista nei test di fine febbraio in Bahrain con l'anglotailandese Alexander Albon e l'esordiente statunitense Logan Sargeant. La vettura è la FW45 e l'obiettivo del team è quello di andare oltre la decima posizione con cui è stato chiuso il 2022. La novità della colorazione 2023 è data da "Gulf", sponsor che fino allo scorso anno era in pista con McLaren.

Il campionato del mondo prenderà il via il 5 marzo con il Gp del Bahrain, mentre l'attesa presentazione della Ferrari ci sarà martedì 14 febbraio, in concomitanza con San Valentino, la festa degli innamorati. (ANSA).