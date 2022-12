F1:Verstappen'non voglio correre fino a 40 anni,mi ritiro prima'

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Ho spesso indicato che questo è il motivo principale per cui non continuerò a correre fino a 40 anni. Viaggiare molto non è salutare. Mi piace ancora molto adesso, ma devi rinunciare a tante cose per questo". Max Verstappen ha appena 25 anni, è diventato due volte campione del mondo, ma pensa già al momento del ritiro. Il pilota della Red Bull ne ha parlato in un'intervista esclusiva concessa a 'De Limburger'. "Sembra assurdo perché guidare la Formula 1 è ovviamente un sogno per molte persone, lo è davvero - afferma l'olandese volante - Sei molto lontano da casa e dalle persone che ami: arriva un momento in cui non ne puoi più".

Il problema principale per Verstappen è lo stress dettato dal calendario intasato di gare, 23 al momento in attesa di sapere se la Cina verrà sostituita: "Voglio decisamente dei figli e se vorranno correre, per me nessun problema, però darei loro un'educazione diversa da come hanno fatto con me papà e mamma.

Loro hanno fatto di tutto per spingermi a correre. Io lascerò i miei bambini decidere, dovranno volerlo loro. Se sarà così, per me sarà importante stare con loro quando avranno tre-quattro anni, per iniziare a gettare le basi. Seppure per me sia facile parlare ora che non li ho, magari ragionerò diversamente quando arriverà il momento in futuro".

"In termini di gara - conclude Verstappen - la vittoria a Spa è stata la migliore. È stato davvero fantastico come tutto sia andato bene per noi lì. La nostra macchina era perfetta. Vincere il titolo mondiale è stato ovviamente il momento clou. La festa mancata? Non pensi a come sei diventato campione del mondo. Ciò che conta è che tu lo sia diventato. Il modo non ha importanza.

Io e mio padre ce lo siamo sempre detti: non importa come vinci, basta che vinci". (ANSA).