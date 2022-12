F1: Malagò, Vasseur uomo giusto per riportare al top Ferrari

(ANSA) - ROMA, 28 DIC - "Sì, è da troppi anni che la Ferrari non vince un Mondiale. Non mi sento di sbilanciarmi, ma se dopo cinquant'anni abbiamo riportato una moto italiana, la Ducati, a vincere la MotoGp addirittura con un pilota italiano, ci aspettiamo che anche nella Formula 1 questo possa presto avvenire". Lo dice il presidente del Coni Giovanni Malagò, in un'intervista alle agenzie di fine anno parlando della stagione da poco conclusa della Rossa e augurandosi che con il nuovo team principal Frédéric Vasseur presto possa arrivare l'auspicata inversione di rotta. "Sappiamo che la RedBull qualcosina ha avuto in più quest'anno, e ci auguriamo che non ci sia il recupero della Mercedes perché da un concorrente ce ne sarebbero due. Però è obiettivo della Ferrari cercare di tornare a vincere e Vasseur può essere la persona giusta", ha concluso. (ANSA).