F1: la Ferrari del 2023 verrà svelata il 14 febbraio

(ANSA) - ROMA, 22 DIC - La monoposto Ferrari per la stagione 2023 della F1 verrà svelata il 14 febbraio, per quello che la Scuderia di Maranello indica come un "San Valentino speciale per tutti i tifosi" della Rossa. Numero di progetto 675 - mentre il nome ufficiale deve ancora essere deciso -, la nuova vettura prenderà parte alla 73/a edizione del Campionato del mondo di Formula 1: sarà affidata ancora una volta a Charles Leclerc e Carlos Sainz, al terzo anno da compagni di squadra. Lo riferisce il sito ufficiale della casa di Maranello. (ANSA).