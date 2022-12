Moto, Ducati: Domenicali "I successi lubrificano la macchina"

(ANSA) - BOLOGNA, 15 DIC - "L'azienda era già concentrata su un piano di investimenti che è il più importante della sua storia. Inaugureremo il 21 dicembre una nuova ala dello stabilimento e andremo nella Moto E, un altro investimento molto importante". Così, a margine della conferenza stampa di presentazione della festa 'Campioni in Piazza' a Bologna, l'ad di Ducati Claudio Domenicali ha replicato a chi gli chiedeva se le vittorie della 'Rossa' in MotoGp e Superbike possano spingere gli investimenti, della società emiliana.

"L'azienda - ha osservato - è in un bel momento, il miglior momento anche da un punto di vista industriale. Abbiamo chiuso i primi 9 mesi con il nostro record assoluto sia di fatturato che di profittabilità. E' un momento positivo in cui i successi sportivi fanno da lubrificante in questa macchina che, però, ha la sua parte più importante nella tecnologia dei prodotti.

Stiamo investendo - ha concluso - su un brand, su una marca che è oggi molto forte". (ANSA).