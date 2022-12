F1: Mick Schumacher alla Mercedes come pilota di riserva

(ANSA) - ROMA, 15 DIC - Mick Schumacher riparte dalla Mercedes. Il tedesco, figlio di Michael, sarà il terzo pilota della scuderia guidata da Toto Wolf per la stagione 2023. "Sono entusiasta di far parte del team Mercedes e mi impegnerò a dare il massimo per contribuire alle loro prestazioni" queste le prime parole di Mick, che poi prosegue: "Lo prendo come un nuovo inizio, sono grato a Toto Wolff e a tutte le persone coinvolte per aver riposto la loro fiducia in me. La F1 è un mondo così affascinante e non si finisce mai di imparare, quindi non vedo l'ora di assorbire più conoscenza possibile e mettere tutto il mio impegno a beneficio del team Mercedes" "Mick giocherà un ruolo importante nello sviluppo in corso del W14 - si legge nel comunicato ufficiale della Mercedes - Lavorerà con regolarità al simulatore di Brackley durante tutto l'anno e parteciperà anche a tutti i Gran Premi nel suo nuovo ruolo, oltre a svolgere compiti di marketing durante tutto l'anno". (ANSA).