F1: il Gran Premio d'Olanda prorogato fino al 2025

(ANSA-AFP) - PARIGI, 08 DIC - Il Gran Premio d'Olanda di Formula 1 nella città costiera di Zandvoort ha esteso la sua presenza in calendario per altre due stagioni fino al 2025. Lo hanno annunciato gli organizzatori del campionato mondiale.

Dopo un ritorno in calendario nel 2021 dopo 36 anni di assenza, "il nuovo accordo prevede l'aggiunta delle stagioni 2024 e 2025 al contratto triennale iniziale", annuncia la F1. Dal suo ritorno nel 2021, il Gran Premio è stato vinto in rapida successione dal due volte campione del mondo ed idolo di casa Max Verstappen, e l'edizione 2023, il 27 agosto, ha già venduto tutti i suoi biglietti. Zandvoort, "diventando rapidamente uno dei grandi eventi in calendario" secondo la F1, con i tifosi di Verstappen dell'Orange Army, vedrà, dal 2023, un altro olandese: il nuovo pilota dell'AlphaTauri Nyck de Vries.

Il GP d'Olanda, che non si correva dal 1985 prima del suo ritorno, era stato criticato dalle organizzazioni ambientaliste, che ritenevano che il circuito, sulle dune di fronte al Mare del Nord, minacciasse la biodiversità locale. La loro denuncia è stata respinta in tribunale. (ANSA-AFP).