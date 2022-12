Da Baku a Interlagos, ecco le 6 Sprint race del 2023

(ANSA) - ROMA, 07 DIC - Azerbaigian, Austria, Belgio, Stati Uniti (Austin), Qatar e Brasile. Sono questi i sei Gran Premi della stagione 2023 di Formula 1 che organizzeranno una gara sprint di qualificazione al sabato, secondo quanto annunciato oggi dalla Fia. Come era stato anticipato, si tratta di un numero doppio rispetto a quanto avvenuto nelle due stagioni precedenti, quando però una sprint tace si era svolta anche in Italia.

Non cambia, al momento, il format: una gara sprint di circa mezz'ora per 100 km, organizzata il sabato e il cui risultato regala punti ai primi otto e definisce la griglia di partenza del Gran Premio della domenica. La F1 afferma di aver selezionato i circuiti "più adatti al formato F1 Sprint tenendo conto delle opportunità di sorpasso, delle gare serrate e delle sezioni ad alta velocità" per "assicurare ai tifosi un'azione competitiva durante i tre giorni del fine settimana".

Ecco l'elenco e le date: Baku (Azerbaigian, 29 aprile); Spielberg (Austria, 1 luglio); Spa (Belgio, 29 luglio); Lusail (Qatar, 7 ottobre); Austin (Usa, 21 ottobre); Interlagos (Brasile, 4 novembre). (ANSA).