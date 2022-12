F1: è morto Tambay, corse con la Ferrari nell'82 e '83

(ANSA) - PARIGI, 04 DIC - E' morto l'ex pilota Patrick Tambay, 73 anni. Lo ha reso noto la famiglia. Nato a Parigi, ha corso per buona parte della sua carriera in Formula 1. Per due anni fu al volante della Ferrari, con la quale colse i suoi risultati migliori: nel 1982 il primo podio (terzo in Gran Bretagna) e la prima vittoria (in Francia), che dedicò a Gilles Villeneuve. L'anno successivo si ripetè a Imola, nel GP di San Marino. Aveva corso anche per i team McLaren e Renault. Ha vinto due volte il CanAm North American Championship (1977 e 1980).

Soffriva da molti anni del morbo di Parkinson. (ANSA).