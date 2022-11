L'americano Sargeant secondo pilota della Williams nel 2023

(ANSA) - ROMA, 21 NOV - Logan Sargeant, statunitense di 21 anni, sarà il secondo pilota della Williams nel 2023, insieme al thailandese Alex Albon, ha annunciato il team britannico di Formula 1. Partirà il 5 marzo in Bahrain il suo primo Gran Premio, per un totale record di 24 gare nella prossima stagione.

Quarto in F2, Sargeant ha conquistato punti sufficienti per avere la Super Licenza, essenziale per accedere alla F1. "Da quando è entrato a far parte della nostra driver academy alla fine del 2021, Logan si è completamente integrato nel team a Grove (quartier generale della Williams in Inghilterra, ndr), al simulatore e più recentemente in pista durante le quattro sessioni di prove libere alle quali ha preso parte", ha detto il capo squadra Jost Capito. I primi tre della F2, il brasiliano Felipe Drugovich, il francese Théo Pourchaire e il neozelandese Liam Lawson non hanno la possibilità di salire in F1 il prossimo anno e restano piloti di riserva.

Nonostante il quarto posto, Sargeant "è stato incoronato debuttante dell'anno", ricorda Williams. Sostituisce il canadese Nicholas Latifi, che lascia la F1 dopo tre stagioni poco convincenti. Con lui gli Stati Uniti tornano al volante di una vettura di F1, dove mancavano dal 2015 con Alexander Rossi.

(ANSA).