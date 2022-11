Gp Brasile: Russell scatta in testa ma subito safety car

(ANSA) - ROMA, 13 NOV - Il britannico George Russell, partito dalla pole position, è in testa dopo i primi due giri del Gp del Brasile. La penultima prova del mondiale di Formula 1 è stata subito posta in regime di bandiera gialla per un contatto al secondo giro tra la McLaren di Daniel Ricciardo e la Haas di Kevin Magnussen, costretti entrambi al ritiro.

Alle spalle del giovane pilota c'è il suo compagno di squadra Lewis Hamilton, seguito dalle Red Bull dei Max Verstappen e Sergio Perez. Le Ferrari sono sesta e settima. (ANSA).