Golf: Hamilton investe nella società di Woods e McIlroy

- ROMA, 02 NOV - Lewis Hamilton scende simbolicamente sul green per investire nella "TMRW Sports", la start up tecnologica fondata lo scorso agosto da Tiger Woods e Rory McIlroy. Il pilota inglese della Mercedes ha deciso dunque di sostenere il nuovo progetto dei due assi del golf nato come una risposta alla LIV Golf, il circuito separatista del green.

E dopo Hamilton potrebbe essere il turno di Serena Williams e Roger Federer, per molti in procinto di entrare nella lista dei grandi investitori della TMRW Sports. Che dal 2024, con un approccio progressista allo sport, darà il via alla The Golf League, con la tecnologia protagonista tra simulazioni anche virtuali e sfide che potrebbero giocarsi all'interno di stadi.

