Budget cap: Horner "penalizzazione enorme, peserà sul 2023"

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - "Ci sono arrivati sette milioni di multa, una cifra enorme, ed enorme è anche la sanzione sportiva per il taglio dei test nella galleria del vento. C'è chi ha detto che è una penalizzazione minima, invece avrà un forte impatto e avremo un forte gap nella classifica Costruttori dell'anno prossimo, perchè si condiziona lo sviluppo della nostra macchina". Cosi' il team principal della Red Bull, Christian Horner, in una conferenza stampa a Città del Messico, commentando la sanzione imposta alla scuderia dalla Fia per lo sforamento del budget cap 2021.

"Il nostro eccesso di spesa è relativo ad alcune tasse, al cambiamento delle regole pervenuto a giugno - ha spiegato il boss del team -. Si è parlato tanto dei costi del catering, che è sempre stato un benefit di chi lavora in Red Bull e lo consideravamo un costo che potesse essere escluso. Ma per la Fia non è stato così. A ottobre, dopo la vittoria di Verstappen, sono stato informato che eravamo in violazione per 1,8 milioni di dollari. Ero sorpreso, poi la Fia ci ha inviato a una proposta di accordo. Ci hanno sorpreso anche le voci sulle cifre e gli attacchi degli altri team". "Alla fine - ha affermato ancora Horner - la violazione è inferiore all'1% del Cap, per questo la Fia, con cui abbiamo sempre collaborato, ha accettato le attenuanti". (ANSA).