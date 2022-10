Budget cap: Fia sanziona Red Bull ma niente taglio punti 2021

(ANSA) - ROMA, 28 OTT - Una multa di 7 milioni di dollari e un taglio del 10% sui tempi di utilizzo della galleria del vento e delle simulazioni al computer per test aerodinamici del 2023.

Sono queste le sanzioni a carico della Red Bull previste dal patteggiamento per aver sforato il budget cap del 2021 e annunciate oggi dalla Fia. Non è prevista, quindi, alcuna penalizzazione in termini di punti per la stagione passata, visto che si è trattato di una violazione minore (lo sforamento sarebbe stato dell'1,6% rispetto al tetto previsto di 145 milioni), e l'olandese Max Verstappen conserva così il titolo di campione del mondo 2021. (ANSA).