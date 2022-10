Gp Messico: Leclerc, secondo non è vincere ma meglio di terzo

(ANSA) - ROMA, 27 OTT - "Tra i miei sogni c'è quello di diventare campione del mondo. E spero possa accadere presto, anche se mi godo quello che ho avuto finora". Lo ha detto Charles Leclerc nella conferenza stampa del giovedì in vista del Gp del Messico, terz'ultima prova del Mondiale, che sarà la gara n.100 corsa dal pilota della Ferrari in Formula 1.

"Non so cosa attendermi dal weekend qui in Messico, ma daremo come sempre il massimo - ha proseguito il monegasco -. Il secondo posto in classifica? Noi lottiamo per vincere, ma ora che i giochi sono fatti... beh, secondo è meglio che terzo". Il ferrarista è in lizza con l'idolo di casa, Sergio Perez, per occupare il secondo gradino del podio mondiale. Questi punta sulle doti della sua Red Bull per cercare una vittoria di prestigio e superare Leclerc, che al momento lo precede di due punti. "Sogno di vincere qui, non sarà semplice e servirà perfezione per tutto il weekend. Per me è speciale", ha detto il messicano, sovrastato per tutta la stagione dal compagno di squadra Max Verstappen. (ANSA).