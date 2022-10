F1, Giappone: Verstappen "Per vincere servirà la gara perfetta"

(ANSA) - ROMA, 08 OTT - "Ho perso un pezzo di macchina proprio nell'ultimo tentativo, a causa di un errore, ma mi è stato sufficiente il primo giro della Q3 per la pole. La manovra con Lando Norris? Stavo cercando di scaldare le gomme, ci stavamo allineando, lui ha cercato di superarmi e per fortuna non è successo nulla. Per la gara dipenderà dalle condizioni meteo, ma io ho fiducia nella macchina". Così il campione del mondo Max Verstappen, parlando a Sky, dopo la conquista della pole position nel Gp del Giappone di F1, che si disputerà domani.

"Non ci penso troppo al secondo titolo mondiale, quel che conta è avere la macchina competitiva. Domani, per poter vincere, ci vorrà la gara perfetta. A ogni modo sono in un buon punto di partenza", ha poi aggiunto il pilota olandese della Red Bull in conferenza stampa. (ANSA).