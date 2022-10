F1: Giappone; Leclerc, Red Bull andrà molto forte,come a Spa

(ANSA) - ROMA, 06 OTT - "Come ho detto prima di Singapore, penso che dobbiamo usare queste ultime gare per trarne delle indicazioni utili. Penso anche che, realisticamente, Max sarà campione se non è questo weekend lo sarà molto presto. Ma noi dobbiamo concentrarci su noi stessi, e cercare di fare bene domenica". Così il pilota della Ferrari Charles Leclerc in vista del Gp del Giappone di domenica a Suzuka.

"Non è la performance che ci è mancata quest'anno - dice ancora il monegasco -: se guardiamo dalla prima gara ad oggi siamo sempre stati forti e le prestazioni sono sempre state abbastanza buone per lottare per le vittorie, a parte alcuni weekend. Ma non sono stati molti". In vista di domenica, "penso che si tratti principalmente di cercare di mettere insieme tutto: strategia, gestione delle gomme, ed è su questo che ci stiamo concentrando al momento, e questo è il passo che dovremo fare il prossimo anno per lottare per vincere il campionato".

Secondo Leclerc, in questo fine settimana "la Red Bull "andrà molto forte", al punto da fare un paragone con Spa-Francorchamps dove Verstappen ha vinto partendo dal 14/o posto in griglia e Sergio Perez si è piazzato secondo. "La Red Bull andrà molto forte qui - dice il ferrarista -, perché questa è una pista in cui guidi la vettura in un modo simile a come si deve fare a Spa, e mi aspetto che loro siano molto, molto forti. Noi speriamo di aver imparato bene da Spa e di essere più forti di come eravamo lì". (ANSA).