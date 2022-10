F1:Singapore;Perez,investigazione? Non ho idea cosa sia successo

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - "Sono sotto investigazione ma non ho idea di cosa sia successo. Mi è stato solo detto di aumentare il gap": così Sergio Perez al termine del gran premio di Singapore.

Il messicano ha vinto la gara ma è sotto investigazione per non avere rispettato la distanza dalla Safety car.

"Sicuramente è stata la mia miglior prestazione - le parole del messicano - Ho controllato la gara, gli ultimi giri sono stati molto intensi". (ANSA).