Gp Singapore: Sainz, possiamo dare filo da torcere a Red Bull

(ANSA) - ROMA, 29 SET - "Singapore un bel posto dove gareggiare. Il meteo può sempre svolgere un ruolo e potrebbe esserci pioggia nel weekend. E poi i dossi potrebbero rendere tutto più difficile. Noi competitivi? Pensiamo di poter dare filo da torcere alla Red Bull". Carlos Sainz guarda con fiducia al week end in pista a Singapore: lo spagnolo della Ferrari si dice pronto a dare battaglia per ostacolare il cammino verso il mondiale di Max Verstappen. "Qui, se sei avanti in gara, hai più opportunità di chiudere con la vittoria, ad esempio rispetto a Monza - ha sottolineato Sainz -. Classifica? Non è che guardiamo alla Mercedes, piuttosto vogliamo tornare alla vittoria. Non dobbiamo avere un passo peggiore delle Mercedes e lottare con la Red Bull" (ANSA).