F1: Italia; rimpianto Sainz "fa male partire così dietro"

(ANSA) - MONZA, 10 SET - "Fa male partire così dietro con questa macchina così competitiva. Sarebbe davvero stato bello partire davanti domani per fare doppietta". Non nasconde il proprio rimpianto Carlos Sainz che, dopo aver concluso terzo la qualifica, partirà invece dal 18esimo posto in griglia nel Gran Premio d'Italia a Monza. "Non ho avuto la scia nel secondo giro del Q3 - spiega il pilota spagnolo della Ferrari - e questo non mi ha permesso di competere per la pole position". (ANSA).